اميركا عن التوصل لاتفاق بشأن لبنان: تضييق الفجوات لكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها

اعلن المتحدث إسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، لكنه حذر من أن التوصل لمثل هذا الاتفاق يتطلب موافقة جميع أطراف الصراع.وكان ميلر يتحدث في إفادة صحفية دورية وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية بعد أن قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مجلس الوزراء سيجتمع غدا الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والموافقة عليه.وقال: "أميركا تعتقد بأنه أمكن تضييق الفجوات بين الجانبين إلى حد بعيد لكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها". ولا تعتقد اميركا بعد بأنه تسنى التوصل لاتفاق بشأن لبنان.