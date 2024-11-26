شويجو أبلغ زعماء حركة طالبان أنّ موسكو تريد المساعدة في تحقيق سلام دائم في البلاد

أبلغ سكرتير مجلس الأمن الروسيّ سيرجي شويجو، زعماء حركة طالبان الأفغانية بأنّ موسكو تريد المساعدة في تحقيق سلام دائم في البلاد، وفق ذكرت وكالات أنباء روسية.



وقال شويجو، وهو وزير دفاع سابق، في تصريحاته إنّ الولايات المتحدة ينبغي أن تضطلع بدور قيادي في إعادة إعمار أفغانستان في ضوء التدخل العسكريّ الأميركيّ في البلاد الذي استمر سنوات عديدة.



وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن زعماء طالبان طلبوا من شويجو المساعدة في تخفيف الضغوط الناجمة عن العقوبات التي فرضتها واشنطن على حكومة كابول.



ونقلت وكالات الأنباء عنه قوله: "اسمحوا لي أن أؤكد استعدادنا لإجراء حوار سياسيّ بناء بين بلدينا ومن بين الأهداف توفير زخم لعملية مصالحة بين الأفغان".



ولفت شويجو إلى أنّ الولايات المتحدة، التي سحبت قواتها على عجل من أفغانستان في عام 2021 بعد 20 عاما من غزو البلاد، يجب تلتزم بالمساعدة في إعادة الإعمار.



وأوضح أنّ "إعادة الأصول والأموال التي تخص الأفغان والتي يبدو أنها لن تعود قريبًا، كما حدث مع العديد من البلدان الأخرى مثل ليبيا وسوريا".



ورأى أنّه على الولايات المتحدة أن تكون الكِيان الرئيسيّ الذي يستثمر في إعادة بناء أفغانستان.



وأشار شويجو إلى التعاون في استخراج المعادن باعتباره مثالًا رئيسيًا على تعاون اقتصاديّ مقترح بين البلدين.