القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 رُدّت

ردت قاضية أميركية القضية الجنائية الاتحادية، التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى رفوعة ضد الرئيس المنتخب.واستندوا إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان حدًا للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.