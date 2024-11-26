رجل من ولاية أميركية أقرّ بالذنب في اتهامات بالتهديد بقتل يهود وتفجير كنيس يهوديّ

أقر رجل من ولاية ماساتشوستس الأميركية بالذنب في اتهامات بالتهديد بقتل يهود وتفجير كنيس يهوديّ.وقال ممثلو الادعاء الأميركيون إنّ القضية تعكس توجهًا متزايدًا من "معاداة السامية" على مستوى البلاد، منذ بدء الحرب العام الماضي في قطاع غزة.واعترف جون ريردون، خلال جلسة في محكمة بوسطن الاتحادية، بالذنب في التهديد بتفجير كنيس أجوداس أخيم والتهديد بقتل أطفال في رسالة صوتية تركها لدى الكنيس الموجود في أتلبورو في ولاية ماساتشوستس، في كانون الثاني.وجرى توجيه الاتهام إليه خلال ما وصفه وزير العدل الأميركيّ ميريك جارلاند "بزيادة "مذهلة" في التهديدات الموجهة لليهود والمؤسسات اليهودية منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023."وقال ممثلو الادعاء إنه خلال رسالته الصوتية التي استمرت دقيقتين، قال ريردون (59 عامًا): "إذا كان بوسعكم قتل الفلسطينيين، فيمكننا قتلكم.. أنتم تدركون أن دعمكم للإبادة الجماعية يعني أنه من المقبول أن يرتكب الناس إبادة جماعية ضدكم".