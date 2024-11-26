البيت الأبيض: المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط سيزور السعودية لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان

أعلن البيت الأبيض أنّ المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط بريت مكجورك سيزور السعودية الثلاثاء، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان في التوصل لاتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.