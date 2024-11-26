البيت الأبيض: بايدن والسيدة الأولى سيحضران تنصيب ترامب في كانون الثاني

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيحضران تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في كانون الثاني.



وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "وعد الرئيس بحضور تنصيب من سيفوز بالانتخابات وسيفي هو والسيدة الأولى بهذا الوعد وسيحضران التنصيب."