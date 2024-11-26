أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمّرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسية 39 طائرة مسيرة أوكرانية، الليلة الماضية فوق سبع مناطق، وفق وزارة الدفاع الروسية.



وقالت الوزارة، على قناتها على تطبيق تيليغرام، إنّ 24 من تلك الطائرات تم تدميرها فوق منطقة روستوف في جنوب روسيا.