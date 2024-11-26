أوكرانيا: إسقاط 76 من أصل 188 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أنه أسقط 76 طائرة مسيرة من إجمالي قياسي بلغ 188 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.



وقالت القوات الجوية إنها فقدت أثر 96 من الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا، وذلك بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح، مضيفة أن خمس طائرات مسيرة توجهت نحو روسيا البيضاء.