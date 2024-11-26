الصين: راقبنا مرور طائرة تابعة للبحرية الأميركية فوق مضيق تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه راقب وتعامل "بفعالية" مع عبور طائرة تابعة للبحرية الأميركية فوق مضيق تايوان اليوم.



وقالت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني في بيان إن "التصريحات ذات الصلة التي أدلت بها الولايات المتحدة تشوه المبادئ القانونية وتربك الرأي العام وتبدد التفاهم الدولي".



وجاء في البيان: "نحث الجانب الأميركي على التوقف عن التشويه والمبالغة والعمل معنا على حماية السلام والاستقرار الإقليميين".