بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: طالبان اعتقلت صحافيين 256 مرة منذ سيطرتها على السلطة

قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن حركة طالبان اعتقلت صحفيين تعسفيًا 256 مرة منذ سيطرتها على السلطة قبل ثلاث سنوات.



وحثت السلطات هناك على حماية وسائل الإعلام.



وفي رد جرى إرفاقه بتقرير للبعثة، نفت وزارة الخارجية التابعة لطالبان إلقاء القبض على هذا العدد من الصحفيين.



وقالت إن المعتقلين ارتكبوا جرائم.



وذكرت بعثة الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إن الصحفيين في أفغانستان يعملون في "ظروف صعبة".



وقالت روزا أوتونباييفا الممثلة الخاصة للأمين العام أنطونيو جوتيريش "إنهم يواجهون عادة قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم تغطيته وما لا يمكنهم، مما يعرضهم لخطر الترهيب والاحتجاز التعسفي بسبب ما يُنظر إليه على أنه انتقادات".



وأضافت "نحث السلطات القائمة على ضمان سلامة وأمن جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أثناء قيامهم بمهامهم، والإقرار بشكل كامل بأهمية عمل المرأة في وسائل الإعلام".



وفي ردها، قالت الوزارة إن النساء يواصلن العمل في وسائل الإعلام بشرط الالتزام بقيود معينة تتماشى مع التعاليم الأخلاقية الدينية، مثل تغطية وجوههن والعمل بشكل منفصل عن الرجال.