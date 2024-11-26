الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة من جديد إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يوقع إعلان هدنة بين إسرائيل وحزب الله.



وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة جيريمي لورانس: "إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الناس من جميع الأطراف هو وقف دائم وفوري لإطلاق النار على كل الجبهات، في لبنان وإسرائيل وغزة".