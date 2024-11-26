إسرائيل: الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية العمل دفاعا عن النفس

كييف تتهم روسيا بـ "ممارسات تنم عن إبادة" من خلال استخدام الالغام

كييف تتهم روسيا بـ "ممارسات تنم عن إبادة" من خلال استخدام الالغام

وزير الدفاع الاسرائيلي: إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار المحتمل في لبنان