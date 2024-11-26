كييف تتهم روسيا بـ "ممارسات تنم عن إبادة" من خلال استخدام الالغام

أفاد ممثل لوزارة الدفاع الأوكرانية أنها تقوم روسيا بـ"ممارسات تنم عن إبادة" من خلال استخدام الالغام المضادة للأفراد في أوكرانيا على ما أفاد ممثل لوزارة الدفاع الأوكرانية خلال قمة دولية في سييم ريب في كمبوديا.



وقال أولكسندر ريابتسيف إن موسكو نشرت "هذه العبوات الناسفة "في مدن ومزارع ومحطات نقل عام" مؤكدا أنها تهدد مناطق يقيم فيها نحو ستة ملايين أوكراني.