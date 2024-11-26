تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة لإعفائها من عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في وقت متأخر أمس الاثنين، أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على روسيا حتى تتمكن من الاستمرار في دفع ثمن واردات الغاز الطبيعي.



وقال بيرقدار للصحفيين في أنقرة: "هذه العقوبات ستؤثر على تركيا. لا يمكننا الدفع، وإذا لم نتمكن من الدفع لن نتمكن من شراء السلع. وزارة الخارجية تجري محادثات".



وفي إشارة إلى إعفاءات سابقة حين فرضت واشنطن عقوبات على إيران، قال إن تركيا بحاجة إلى شيء مماثل فيما يتعلق بمصرف غازبرومبنك لتوفير الإمدادات.



وأضاف الوزير التركي: "إذا لم يتم منح مثل هذا الإعفاء لتركيا، فسيؤثر ذلك علينا مباشرة. في هذه المرحلة، روسيا ليست المتضرر، بل تركيا هي المتضرر المباشر (من هذه العقوبات)".



وتستورد تركيا كل احتياجاتها من الغاز تقريبا، وروسيا موردها الأكبر، إذ تزود تركيا بأكثر من 50 بالمئة من وارداتها عبر خطوط أنابيب.



وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على مصرف غازبرومبنك الروسي في غمرة تكثيف الرئيس جو بايدن إجراءاته لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل ترك منصبه في كانون الثاني.