مصدر رسمي: طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال غزة لأول مرة في 5 أشهر

أعلن مصدر رسمي أن طائرات عسكرية أردنية أسقطت مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.



وأضاف المصدر لـ"رويترز" أن طائرتين من طراز سي-130 تابعتين للقوات الجوية الأردنية أسقطتا شحنة تحتوي على نحو سبعة أطنان من المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأساسية على مناطق حددتها وكالات الأمم المتحدة على أنها الأكثر احتياجا وتواجه الجوع.



