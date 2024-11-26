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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن "قلقه الشديد" إزاء التصعيد في لبنان

أخبار دولية
2024-11-26 | 07:45
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن &quot;قلقه الشديد&quot; إزاء التصعيد في لبنان
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن "قلقه الشديد" إزاء التصعيد في لبنان

عبر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وقال مكتبه إن نحو 100 شخص قتلوا في ضربات جوية إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بينهم نساء وأطفال ومسعفون.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب تورك في إفادة صحفية في جنيف: "المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يشعر بقلق شديد من التصعيد في لبنان مع مقتل 97 شخصًا على الأقل في ضربات جوية إسرائيلية بين 22 و24 تشرين الثاني".

وأضاف أن تقارير تحدثت عن مقتل سبعة على الأقل من أفراد الفرق الطبية في ثلاث ضربات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان يومي 22 و23 تشرين الثاني ليضاف هذا العدد إلى 226 وفاة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ السابع من تشرين الأول 2023. ولم يحدد عدد الوفيات التي تحقق منها مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

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