الأجواء من إسرائيل قبيل الإجتماع الوزاري المصغر

شويجو أبلغ زعماء حركة طالبان أنّ موسكو تريد المساعدة في تحقيق سلام دائم في البلاد

شويجو أبلغ زعماء حركة طالبان أنّ موسكو تريد المساعدة في تحقيق سلام دائم في البلاد

اميركا عن التوصل لاتفاق بشأن لبنان: تضييق الفجوات لكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها