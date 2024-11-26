الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجموعة السبع: "الآن هو الوقت المناسب" لوقف إطلاق النار في لبنان

أخبار دولية
2024-11-26 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجموعة السبع: &quot;الآن هو الوقت المناسب&quot; لوقف إطلاق النار في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجموعة السبع: "الآن هو الوقت المناسب" لوقف إطلاق النار في لبنان

كثف وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الضغوط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان قائلين إن "الآن هو الوقت المناسب لإبرام تسوية دبلوماسية".

وحث الوزراء في مسودة بيان في نهاية اجتماع استمر يومين في إيطاليا إسرائيل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ونددوا بتزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

كما ندد وزراء المجموعة بأحدث هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وعبرا عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائلين إنها تلعب "دورا حيويا".

أخبار لبنان

أخبار دولية

السبع:

"الآن

الوقت

المناسب"

إطلاق

النار

لبنان

LBCI التالي
شويجو أبلغ زعماء حركة طالبان أنّ موسكو تريد المساعدة في تحقيق سلام دائم في البلاد
اميركا عن التوصل لاتفاق بشأن لبنان: تضييق الفجوات لكن لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:11

مسودة بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان: حان الوقت الآن لإبرام تسوية دبلوماسية ونرحب بالجهود في هذا الصدد

LBCI
خبر عاجل
2024-11-18

رويترز عن علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون ولبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية اليوم الاثنين وهذا المقترح الأكثر جديّة حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-18

علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات"

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-31

بلينكن يتحدث عن "تقدم جيد" في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:53

إيطاليا: هناك العديد من التحديات القانونية حول مذكرة إعتقال نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
10:22

مجموعة السبع تنتقد استخدام روسيا صاروخا جديدا ضد أوكرانيا وتعتبره "تصعيدا"

LBCI
أخبار دولية
08:21

الأجواء من إسرائيل قبيل الإجتماع الوزاري المصغر

LBCI
أخبار دولية
07:45

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن "قلقه الشديد" إزاء التصعيد في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:37

الوكالة الوطنية: غارة على منزل في السماعية

LBCI
خبر عاجل
2024-10-02

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل عسكري ثالث من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية إيغوز في معارك جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
05:52

وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقاء المطران عودة: اتفقنا على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والركن السياسي الأساسي هو اتفاق الطائف الذي سنواجه به مرحلة ما بعد الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-20

الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:07

حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية بعد التحذيرات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

ملف وقف النار يحضر في عين التينة... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
08:21

الأجواء من إسرائيل قبيل الإجتماع الوزاري المصغر

LBCI
حال الطقس
07:17

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة... والثلوج تتساقط على المرتفعات

LBCI
أخبار لبنان
07:15

مجزرة في النبي شيت... إليكم آخر المستجدات في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على النبطية... الدمار طغى على حي الميدان وحي المقاصد

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الغارات تتواصل على مناطق مختلفة في صور وجوارها...

LBCI
أمن وقضاء
07:10

بعد الإنذارات الإسرائيلية... الغارات تجددت على الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
07:09

محاولات التوغل مستمرة... إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:48

النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار

LBCI
خبر عاجل
08:16

بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
09:47

الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:50

تحذير إسرائيلي لسكان الغبيري وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
10:17

تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

LBCI
خبر عاجل
09:18

القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد

LBCI
خبر عاجل
06:14

أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني

LBCI
خبر عاجل
13:03

أمال شحادة: تخوف لدى الإسرائيليين من وقف هوكستين الوساطة الأميركية في حال عدم التوصل لإتفاق في غضون أيام ومن قرار أميركي أحادي الجانب بعدم إستخدام الفيتو في أي جلسة لمجلس الأمن مخصصة لوقف النار مع لبنان ما يعني تمرير القرار وإلزام إسرائيل بتنفيذه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More