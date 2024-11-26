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مجموعة السبع: "الآن هو الوقت المناسب" لوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
2024-11-26 | 09:22
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مجموعة السبع: "الآن هو الوقت المناسب" لوقف إطلاق النار في لبنان
كثف وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الضغوط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان قائلين إن "الآن هو الوقت المناسب لإبرام تسوية دبلوماسية".
وحث الوزراء في مسودة بيان في نهاية اجتماع استمر يومين في إيطاليا إسرائيل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين ونددوا بتزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
كما ندد وزراء المجموعة بأحدث هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وعبرا عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائلين إنها تلعب "دورا حيويا".
أخبار لبنان
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