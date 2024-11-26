مجموعة السبع تنتقد استخدام روسيا صاروخا جديدا ضد أوكرانيا وتعتبره "تصعيدا"

اعتبر وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك الثلاثاء، أن إطلاق روسيا الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا هو دليل على "سلوكها المتهور والتصعيدي".



ودانوا "بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي" مشيرين إلى أن "دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتا".



واستخدمت روسيا على الأراضي الأوكرانية صاروخا بالستيا متوسط المدى (يصل إلى 5500 كيلومتر)، صمم ليحمل رأسا نوويا، ودانت كييف إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.



وجاء ذلك في أعقاب ضربتين نفذتهما أوكرانيا على الأراضي الروسية بصواريخ ATACMS الأميركية وصواريخ ستورم شادو البريطانية، وهي أسلحة يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر.



وبعد رفضه المتكرر، اذن الرئيس الأميركي جو بايدن بتنفيذ هذه الضربات على الأراضي الروسية بأسلحة أميركية رغم تحذيرات موسكو التي لوحت بالتهديد النووي.

