إيطاليا: هناك العديد من التحديات القانونية حول مذكرة إعتقال نتنياهو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء أن هناك العديد من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع: "هناك العديد من التحديات القانونية، والجدوى تبدو لي نظرية للغاية لأن نتنياهو لن يذهب أبدًا إلى بلد يمكن القبض عليه فيه".