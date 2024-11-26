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بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان "في مراحلها النهائية"
أخبار دولية
2024-11-26 | 12:28
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بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان "في مراحلها النهائية"
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بلينكن: محادثات وقف إطلاق النار في لبنان "في مراحلها النهائية"
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أنّ الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان "في مراحلها النهائية"، معتبرا أنّ الاتفاق قد يساعد في إنهاء الحرب في غزة.
وقال بلينكن للصحافيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في فيوجي قرب روما "لم نصل إلى هناك بعد، ولكن أعتقد أنّنا في المراحل النهائية"، مضيفا "من خلال خفض التوترات في المنطقة، يمكن أن يساعد ذلك أيضا في إنهاء الحرب في غزة".
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