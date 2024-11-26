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نتنياهو: سنعمل على التأكد من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسنرد بقوة على أي انتهاك
أخبار دولية
2024-11-26 | 14:00
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نتنياهو: سنعمل على التأكد من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسنرد بقوة على أي انتهاك
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أنه مستعد لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وأنه "سيرد بقوة على أي انتهاك" من جانب حزب الله.
وأضاف في خطاب أنه سيعرض الاتفاق على مجلس الوزراء بكامل هيئته في وقت لاحق من مساء اليوم.
وأكد أن "سننفذ الاتفاق ونرد بقوة على أي انتهاك. وسنواصل العمل معا حتى النصر".
وتابع "نحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وإذا انتهك حزب الله الاتفاق أو حاول معاودة التسلح، فسوف نضربه بقوة".
وأضاف نتنياهو أن هناك ثلاثة أسباب للسعي إلى وقف إطلاق النار وهي التركيز على إيران وتجديد إمدادات الأسلحة المستنفدة مع منح الجيش قسطا من الراحة، وأخيرا عزل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس).
وقال إن حزب الله أصبح أضعف كثيرا مما كان عليه في بداية الصراع.
وأكد نتنياهو أن "أعدناه عقودا إلى الوراء وقضينا على كبار قادته، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه، وحيدنا آلاف المقاتلين، ومحونا البنية التحتية للإرهاب التي شيدها على مدى سنوات قرب حدودنا".
وأشار الى أن "ضربنا أهدافا استراتيجية في أنحاء لبنان وزلزلنا بيروت حتى الأعماق".
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