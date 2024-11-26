وقف إطلاق النار... إسرائيل تعول على اللجنة التي ستتابع مراقبته

أوضحت الزميلة آمال شحادة للـLBCI أن الاتفاق على وقف إطلاق النار "يشمل الأراضي اللبنانية كافة"، مشيرةً الى أن "اسرائيل تعول على اللجنة التي ستتابع مراقبة الاتفاق".



ولفتت شحادة الى أن "كلمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو هي محاولة لتهدئة سكان الشمال الذين كان قد اجتمع معهم بعد الكابنيت الاسرائيلي".



وقالت إن "هناك شكوك في إسرائيل بأن ما تنشره الحكومة الاسرائيلية غير دقيق خصوصًا في ما يتعلق بسلاح الجو في لبنان".