الإمارات: تركيا ساعدت في القبض على 3 يشتبه في قتلهم حاخامًا إسرائيليًا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء أن السلطات التركية ساعدت في القبض على المشتبه بهم في قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان في الإمارات.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانًا لوزارة الخارجية تشكر فيه السلطات التركية على "تعاونها في القبض على الجناة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وتقول السلطات الإماراتية إنها ألقت القبض على ثلاثة مواطنين من أوزبكستان للاشتباه في قتلهم الحاخام تسفي كوجان (28 عامًا) الذي كان يعيش في الإمارات ويحمل جنسية مولدوفا.



وذكر مصدر أمني تركي أن المشتبه بهم الثلاثة ألقي القبض عليهم في إسطنبول في عملية سرية في مطلع الأسبوع من قبل المخابرات والشرطة التركية بناء على طلب من حكومة الإمارات.



وأشار المصدر إلى أن المخابرات التركية علمت بأمر الرحلة الجوية التي وصل عليها المشتبه بهم إلى إسطنبول وألقت الشرطة القبض عليهم بعد مغادرتهم المطار.



وقال المصدر أيضًا إن تركيا سلمت المشتبه بهم إلى الإمارات.