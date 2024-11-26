بيان اميركي - بريطاني مشترك: واشنطن وباريس ستعملان مع لبنان وإسرائيل على "تطبيق كامل" لاتفاق وقف النار

اكد بيان اميركي - بريطاني مشترك ان واشنطن وباريس ستعملان مع لبنان وإسرائيل على "تطبيق كامل" لاتفاق وقف إطلاق النار.



كما اكد البيان ان واشنطن وباريس تتعهدان بدعم "بناء قدرات" الجيش اللبناني .