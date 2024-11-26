مسؤول أميركي: أميركا ستعمل مع الجيش اللبناني لضمان عدم انتهاك وقف إطلاق النار

أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستعمل مع الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، لكن لن تكون هناك قوات قتالية أميركية في المنطقة.



ووصف المسؤول لصحفيين اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "تغيير لقواعد اللعبة" من شأنه أن يظهر لمقاتلي حماس في غزة أن الصراع هناك وفي لبنان منفصلان.



وأضاف: "علينا جميعا التركيز على التأكد من عدم استمرار إيران في استخدام سوريا "طريقا سريعا" لنقل الأسلحة إلى لبنان ونحث لبنان على المضي فورا نحو اختيار رئيس".



وتابع: "وقف إطلاق النار في لبنان يشكل نقطة تحول ويُظهِر أن الصراعين في غزة ولبنان غير مرتبطين بأحدهما الآخر"، لافتا الى أنه "حدث تغير في موقف كل من إسرائيل ولبنان من منتصف إلى أواخر تشرين الأول مما مهد الطريق لاتفاق وقف إطلاق النار".



ورأى أن "حزب الله "ضعيف للغاية" عسكريا وسياسيا في هذه اللحظة"، مشيرا الى أن "لجنة فنية عسكرية تضم جيوشا أخرى ستوفر التدريب على المعدات والدعم المالي للجيش اللبناني وأميركا وفرنسا ستنضمان إلى آلية ثلاثية قائمة ستشهد إعادة صياغتها وتعزيزها".



ولفت الى أن "هناك فرصة سانحة للتطبيع السعودي الإسرائيلي، وإذا تمكنا من تحقيق بعض التغييرات في غزة فربما نصل إلى التطبيع".





