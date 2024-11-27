ترامب يعيّن جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنّه عيّن المحامي جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأميركية، المنصب الرئيسي في تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإدارة المقبلة.



وقال ترامب في بيان إنّ غرير الذي شغل في ولايته الأولى منصب كبير موظفي الممثل التجاري في حينه روبرت لايتهايزر قد "أدّى دورا رئيسيا خلال ولايتي الأولى في فرض الرسوم الجمركية على الصين وسواها لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة".





