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ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان
أخبار دولية
2024-11-27 | 01:24
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ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان
قتل ستة أشخاص في سوريا جراء غارات اسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء-الاربعاء معابر حدودية مع لبنان وفق ما أفادت وزارة الدفاع السورية قبيل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.
وقال مصدر عسكري في بيان: "بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي وأدى العدوان إلى ارتقاء ستة شهداء بينهم عسكريين اثنين وإصابة اثنا عشر آخرين بجروح".
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