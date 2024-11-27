الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان

أخبار دولية
2024-11-27 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان

قتل ستة أشخاص في سوريا جراء غارات اسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء-الاربعاء معابر حدودية مع لبنان وفق ما أفادت وزارة الدفاع السورية قبيل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

وقال مصدر عسكري في بيان: "بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي وأدى العدوان إلى ارتقاء ستة شهداء بينهم عسكريين اثنين وإصابة اثنا عشر آخرين بجروح".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أخبار دولية

سوريا

بغارات

إسرائيلية

إستهدفت

الثلاثاء-الأربعاء

معابر

حدودية

لبنان

LBCI التالي
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
ترامب يعيّن جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:32

سقوط 3 أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على معابر حدودية بين لبنان وسوريا

LBCI
آخر الأخبار
18:56

الهلال الأحمر السوري: مقتل متطوع وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على معابر حدودية مع لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-25

سانا عن مصدر عسكري: غارة إسرائيلية عبر أجواء لبنان على معابر مع سوريا أحدها يصل منطقة القصير بريف حمص

LBCI
أخبار دولية
2024-10-25

حملة إسرائيلية على المعابر الحدودية مع سوريا الشرعية منها وغير الشرعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:17

الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
أخبار دولية
20:48

ترامب يعيّن جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
17:50

مسؤول أميركي: أميركا ستعمل مع الجيش اللبناني لضمان عدم انتهاك وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
17:29

ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس من دون تأخير"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:59

الجيش الإسرائيلي: مهاجمة فرع لمكتب الصرافة الأنصاف والذي قام بتحويل الأموال إلى حزب الله وساعد في تمويل أنشطته العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-21

الراعي: القديس شربل يقول لنا إن لبنان وطنه لن يزول وإنّ لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية

LBCI
منوعات
2024-08-19

دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-06

الوكالة الوطنية: غارة على تلال عمشكي في بعلبك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
00:17

مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:52

بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:40

كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

إليكم الوضع في الضاحية الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

ترقب يسود عين التينة والسراي الحكومي بإنتظار المصادقة الإسرائيلية على إتفاق وقف النار

LBCI
أخبار دولية
14:18

هكذا دفعت واشنطن نتنياهو باتجاه الموافقة على مقترحها لوقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
21:12

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب

LBCI
خبر عاجل
09:48

النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار

LBCI
خبر عاجل
13:35

الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...

LBCI
خبر عاجل
08:16

بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
00:17

مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:47

الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:00

أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت

LBCI
خبر عاجل
10:17

تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More