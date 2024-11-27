الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
2024-11-27 | 04:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
رحبت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، مشددةً على ضرورة "تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد بين الطرفين".
ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
أخبار لبنان
أخبار دولية
إطلاق
النار
لبنان
التالي
حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:47
العراق يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويدعو إلى "خطوات عاجلة" لوقف حرب غزة
آخر الأخبار
03:47
العراق يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويدعو إلى "خطوات عاجلة" لوقف حرب غزة
0
آخر الأخبار
23:30
متحدث باسم وزارة الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
آخر الأخبار
23:30
متحدث باسم وزارة الخارجية: إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
0
أخبار لبنان
15:52
بايدن وماكرون في بيان مشترك: إسرائيل ولبنان قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين
أخبار لبنان
15:52
بايدن وماكرون في بيان مشترك: إسرائيل ولبنان قبلا بوقف إطلاق النار بين البلدين
0
خبر عاجل
2024-10-07
وليد جنبلاط: أعود وأكرر أهمية وحدة اللبنانيين والتزام لبنان بوقف إطلاق النار والقرار 1701 ولن نربط مصيرنا بمصير غزة والدعوة لانتخاب رئيس من دون ربطه بوقف إطلاق النار
خبر عاجل
2024-10-07
وليد جنبلاط: أعود وأكرر أهمية وحدة اللبنانيين والتزام لبنان بوقف إطلاق النار والقرار 1701 ولن نربط مصيرنا بمصير غزة والدعوة لانتخاب رئيس من دون ربطه بوقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:49
السعودية تأمل بأن يؤدي وقف إطلاق النار الى "حفظ سيادة" لبنان وتطبيق القرار 1701
أخبار دولية
06:49
السعودية تأمل بأن يؤدي وقف إطلاق النار الى "حفظ سيادة" لبنان وتطبيق القرار 1701
0
أخبار دولية
06:00
حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
06:00
حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
01:24
ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان
أخبار دولية
01:24
ستة قتلى في سوريا بغارات إسرائيلية إستهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء معابر حدودية مع لبنان
0
أخبار دولية
20:48
ترامب يعيّن جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأميركية
أخبار دولية
20:48
ترامب يعيّن جيمسون غرير ممثلا للتجارة الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:28
إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 كانون الأول وتبقي على تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 كانون الثاني
آخر الأخبار
06:28
إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 كانون الأول وتبقي على تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 كانون الثاني
0
أخبار لبنان
16:29
أدرعي يوجه تحذيرا لأهالي برج البراجنة والغبيري
أخبار لبنان
16:29
أدرعي يوجه تحذيرا لأهالي برج البراجنة والغبيري
0
أمن وقضاء
14:06
غارات إستهدفت مناطق فيها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب... هكذا يبدو المشهد من بيروت
أمن وقضاء
14:06
غارات إستهدفت مناطق فيها للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب... هكذا يبدو المشهد من بيروت
0
آخر الأخبار
2024-11-06
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدافنا حيفا وجنوب الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر
آخر الأخبار
2024-11-06
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدافنا حيفا وجنوب الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:52
بعد اعلان وقف اطلاق النار... إليكم أبرز التطورات السياسية والميدانية في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
تقارير نشرة الاخبار
16:40
كيف تبدو الصورة في بيروت حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إليكم الوضع في الضاحية الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بينما لبنان يغرق في الانهيار.. اقتصاد إسرائيل يزدهر رغم الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة
تقارير نشرة الاخبار
14:23
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية للـLBCI: أبعاد المحكمة قانونية ولا علاقة لها بالسياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
ترقب يسود عين التينة والسراي الحكومي بإنتظار المصادقة الإسرائيلية على إتفاق وقف النار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
ترقب يسود عين التينة والسراي الحكومي بإنتظار المصادقة الإسرائيلية على إتفاق وقف النار
0
أخبار دولية
14:18
هكذا دفعت واشنطن نتنياهو باتجاه الموافقة على مقترحها لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
14:18
هكذا دفعت واشنطن نتنياهو باتجاه الموافقة على مقترحها لوقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل... مرحلة تمهيدية لإتفاق أوسع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
أخبار لبنان
21:12
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ... أدرعي يوجّه انذارا عاجلا إلى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
خبر عاجل
09:48
النائب حسن فضل الله لـ"رويترز": فروع حزب الله الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار
3
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
خبر عاجل
13:35
الإعلام الإسرائيلي ينشر بنود إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان...
4
خبر عاجل
08:16
بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
خبر عاجل
08:16
بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
5
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
أخبار لبنان
00:17
مشهد العودة.... آلاف السيارات على الطرقات والمواطنون "راجعين" (فيديو)
6
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
خبر عاجل
09:47
الجيش الإسرائيلي: سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجميعة القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل لحزب الله
7
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
خبر عاجل
14:00
أ.ف.ب: غارة على منطقة الحمرا في بيروت
8
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
خبر عاجل
10:17
تحذير من ادرعي لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More