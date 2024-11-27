الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رحبت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، مشددةً على ضرورة "تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد بين الطرفين".



ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".