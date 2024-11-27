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حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أخبار دولية
2024-11-27 | 06:00
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حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
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حماس: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة


اعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ملتزمة بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان صدر بعد موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان "نعرب عن التزامنا بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، ومعنيون بوقف العدوان على شعبنا، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنيا؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة".
 
وقالت "ندعو الدول العربية والإسلامية الشقيقة وقوى العالم الحر  إلى حراك جاد وضاغط على واشنطن والاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة".

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