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السعودية تأمل بأن يؤدي وقف إطلاق النار الى "حفظ سيادة" لبنان وتطبيق القرار 1701
أخبار دولية
2024-11-27 | 06:49
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السعودية تأمل بأن يؤدي وقف إطلاق النار الى "حفظ سيادة" لبنان وتطبيق القرار 1701
أعربت السعودية عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء، إلى "حفظ سيادة" لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان مقتضب عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار في لبنان، وتثمن المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن"، مضيفة أنها تأمل في أن "يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان".
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