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سوليفان: الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة اليوم
أخبار دولية
2024-11-27 | 07:30
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سوليفان: الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة اليوم
أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأربعاء.
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".
وقال سوليفان في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي: "الرئيس بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة".
وقال بايدن أمس الثلاثاء إن بلاده مع دول أخرى ستسعى أيضا للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.
أخبار دولية
جيك سوليفان
الولايات المتحدة
إطلاق النار
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