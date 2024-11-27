عباس عراقجي: إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم في لشبونة، أن إيران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل الشهر الماضي لكنها تدرس أيضا تطورات أخرى في المنطقة مثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.



وأبلغ صحفيين أن بلاده ترحب باتفاق أمس الثلاثاء وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.



يذكر أن إسرائيل ضربت أهدافا في إيران في 26 تشرين الأول ردا على هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل في الأول من تشرين الأول.