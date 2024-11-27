السعودية وروسيا وقازاخستان تؤكد أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات أوبك+ الطوعية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن المملكة وروسيا وقازاخستان أكدت اليوم أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتفق عليها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها.



وأفادت بأن ذلك حدث خلال اجتماع ثلاثي عبر الهاتف جمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة في قازاخستان.