باريس: نتنياهو يحظى "بالحصانة" بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع "بالحصانة" التي "يجب أخذها في الاعتبار"، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.



وتستند وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتبطة "بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية"، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن "مثل هذه الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين" بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الحصانات "يجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت منا المحكمة الجنائية الدولية توقيفهم وتسليمهم".



وأكد بيان الوزارة أن "فرنسا تعتزم مواصلة العمل بتعاون وثيق مع رئيس الوزراء نتانياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".



