الأمم المتحدة قلقة بشأن "تصعيد" الحرب في أوكرانيا

أعرب مسؤول كبير في الأمم المتحدة عن قلقه بشأن "تصعيد جديد" للحرب في أوكرانيا، داعيا الأطراف المعنيين إلى الامتناع عن أي أعمال وخطابات تهدّد بتفاقم الصراع المستمر منذ حوالى ثلاث سنوات.



وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: "في الأيام الأخيرة، شهدنا علامات مثيرة للقلق على مزيد من التصعيد في هذه الحرب المتفجّرة".



وأشار جينكا بشكل خاص إلى استخدام روسيا لصاروخ بالستي جديد متوسط المدى (يصل إلى 5500 كيلومتر) وصل إلى مدينة دنيبرو الأوكرانيا.



وبرّرت روسيا استخدام هذا الصاروخ بأنّه بمثابة "رد" على الهجمات الأوكرانية الأخيرة على أراضيها بصواريخ أميركية وبريطانية. وتعهّدت الثلاثاء بـ"رد" جديد على ضربتين أوكرانيتين جديدتين بصواريخ "اتاكمس" الأميركية.



وقال ميروسلاف جينكا: "ليس لدى الأمم المتحدة تفاصيل إضافية بشأن هذه الأحداث، بما في ذلك نوع الأسلحة المستخدمة. غير أنّ استخدام صواريخ بالستية وإطلاق تهديدات، يشكّلان تطورا خطيرا نحو تصعيد" الحرب.



وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير فورية باتجاه وقف التصعيد والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يزيد من حدّة هذه الحرب ويعرّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين لخطر شديد"، مكرّرا التأكيد أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 شكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.