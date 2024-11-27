وفد أمني مصري يتجه لإسرائيل الخميس لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

كشف مصدران أمنيان مصريان لرويترز، أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.