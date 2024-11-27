وزارة الخزانة: عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين أمنيين فنزويليين

اعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض سلسلة جديدة من العقوبات على مسؤولين فنزويليين كبار، بينهم رؤساء أجهزة امنية مقربون من الرئيس نيكولاس مادورو المتهم بالتمسك بالسلطة رغم اعتراضات على إعادة انتخابه في تموز.



وطاولت العقوبات خصوصا مدير جهاز الاستخبارات اليكسيس رودريغيز كابيلو ومدير جهاز مكافحة التجسس العسكري الجنرال خافيير ماركانو تاباتا وقائد الشرطة الوطنية الجنرال روبين سانتياغو، وفق ما أوردت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.



ومن المستهدفين كذلك عشرة ضباط كبار في الحرس الوطني البوليفاري، القوة العسكرية المكلفة حفظ النظام العام والتي شاركت في قمع تظاهرات، فضلا عن سبعة أعضاء في الحكومة والرئاسة بينهم وزير إدارة السجون.



وقال برادلي سميث مساعد وزير الخزانة بالوكالة المكلف الإرهاب والاستخبارات المالية بحسب البيان إن "أفعال القمع من جانب مادورو وممثليه إثر الانتخابات الرئاسية في فنزويلا تشكل محاولة يائسة لإسكات المواطنين".



وقالت السلطات الاميركية أن عقوبات وزارة الخزانة باتت تشمل أكثر من 180 مسؤولا فنزويليا.