"فاينانشال تايمز": ستارمر سيُدعى إلى لقاء قادة دول الاتحاد الأوروبيّ

أعلنت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنّه سيُدعى رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر، إلى لقاء قادة دول الاتحاد الأوروبيّ، لإجراء مناقشات عن أمن أوروبا.وتأتي الدعوة في وقت تسعى فيه بروكسل إلى علاقات أوثق مع المملكة المتحدة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولَيْن في الاتحاد الأوروبيّ القول إنّ ستارمر سيلتقي قادة الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في اجتماع غير رسميّ، في بلجيكا، في الثالث من شباط، برئاسة المرشح لمنصب رئيس المجلس الأوروبيّ أنطونيو كوستا.