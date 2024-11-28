دوي انفجارات في مدن أوكرانية

سمع دوي انفجارات، في مدن أوديسا وكروبيفنيتسكي وخاركيف الأوكرانية، وسط تقارير عن هجوم روسيّ بصواريخ كروز، وفق وسائل إعلام محلية أوكرانية.



وكتب رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف، على تطبيق تيليغرام: "يواصل العدو مهاجمة خاركيف بالصواريخ."



وحثّ أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا السكان على البقاء في الملاجئ في رسالة منفصلة.