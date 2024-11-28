طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت كراسنودار الروسية

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية كراسنودار الروسية، وفق ما أكد الحاكم فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تيليغرام.



وقال إنّ شخصًا أُصيب بسبب حطام إحدى المسيرات، التي جرى إسقاطها.