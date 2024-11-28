الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت كراسنودار الروسية

أخبار دولية
2024-11-28 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت كراسنودار الروسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت كراسنودار الروسية

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية كراسنودار الروسية، وفق ما أكد الحاكم فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تيليغرام.
 
وقال إنّ شخصًا أُصيب بسبب حطام إحدى المسيرات، التي جرى إسقاطها. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

مسيرة

أوكرانية

هاجمت

كراسنودار

الروسية

LBCI التالي
مرشحون في الإدارة الأميركية المقبلة تعرّضوا لمضايقات
دوي انفجارات في مدن أوكرانية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:45

المرصد: أكثر من 130 قتيلًا في اشتباكات بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام في شمال سوريا

LBCI
آخر الأخبار
03:42

بوريل: حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدوليّ وتنتهك القانون الدوليّ الإنسانيّ

LBCI
خبر عاجل
03:38

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: مسيرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في قرية مركبا جنوب لبنان لإبعادها عن منطقة الحظر

LBCI
أخبار لبنان
03:35

لودريان يلتقي نواب "اللقاء التشاوري المستقل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:28

ثلاثة مواطنين صينيين ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة عادوا

LBCI
أخبار دولية
02:11

واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا لسدّ نقص العديد

LBCI
أخبار دولية
02:07

ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
02:03

كييف: هجوم معاد ضخم يستهدف منشآت الطاقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة

LBCI
أمن وقضاء
08:09

سرق مبلغا ماليا من المحل الذي يعمل فيه وفر هاربا... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار دولية
2024-11-26

هذه الأسباب التي عجلت باتخاذ نتنياهو قرار المضي في مقترح وقف النار

LBCI
اسرار
2024-11-27

أسرار الصحف 27-11-2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:45

اليوم الثاني من سريان وقفِ اطلاق النار... النازحون إلى ديارهم

LBCI
أخبار لبنان
02:37

الطريق بين المصنع وجديدة يابوس تشهد قدوم سيارات اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
16:02

هوكستين: فريق عمل أميركي سيصل إلى بيروت..ومهلة الـ60 يوماً تهدف الى تعزيز دور الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان... وهذا ما سيفعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

فجر العودة الى النبطية وتفقد منازل العائلة

LBCI
أخبار لبنان
13:48

في الخيام.. أهالي تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل جنود إسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني... تاريخ لن ينساه أهالي الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـLBCI واكبت حركة العائدين منذ الصباح...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اولها اطلاق الرصاص ابتهاجا وآخرها مأساة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:32

بيان لوزير التربية حول عودة التدريس الحضوري... وهذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
10:16

هاليفي: عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى الجيش الاسرائيلي والى منطقة الحدود والقرى في المنطقة التي حددناها سيستهدفون

LBCI
خبر عاجل
06:55

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش أغلق كافة المداخل المؤدية إلى بلدة الخيام بسبب عدم إنسحاب القوات الإسرائيلية منها بعد

LBCI
خبر عاجل
09:36

أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر

LBCI
خبر عاجل
08:40

الجيش يباشر بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (صور)

LBCI
أخبار لبنان
00:58

أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر

LBCI
خبر عاجل
13:42

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتلنا "مخربين" في مناطق عمل الجيش في جنوب لبنان وتم اعتقال آخرين

LBCI
أمن وقضاء
14:44

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم موقع انتاج الصواريخ الدقيقة الأكبر لدى حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More