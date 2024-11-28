جيش تايوان أجرى تدريبات دفاعية جوية

أجرى جيش تايوان تدريبات دفاعية جوية، لاختبار تدابير الرد والاشتباك، قبل جولة للرئيس لاي تشينغ-ته في المحيط الهادي تتضمن توقفات في الولايات المتحدة.



ويُرجح أن تطلق الصين تدريبات عسكرية، في الأيام المقبلة، قرب تايوان، على خلفية جولة رئيس تايوان وتوقفه المقرر في الولايات المتحدة، وفقًا لتقييمات مسؤولي الأمن في تايوان والمنطقة.



وتقول الصين إنّ تايوان، التي يوجد بها حكم ديمقراطيّ، جزء من أراضيها وتعتبر لاي "انفصاليًا".



كما يقول رئيس تايوان إنّ شعبها هو فقط من يحق له أن يقرّر مستقبله وعرض مرارًا إجراء محادثات مع بكين لكنّها ترفض.



ولفتت قيادة القوات الجوية التايوانية، في بيان، إلى أنّ طائرات وسفنًا وأنظمة صاروخية شاركت لمدة ساعتين بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا (2100 بتوقيت غرينتش الأربعاء) في "تدريب شامل على خطة معركة الدفاع الجويّ".



وأوضحت أنّ التدريبات تهدف إلى تعزيز الفاعلية الشاملة لعمليات الدفاع الجويّ واختبار تدابير قوات الدفاع الجويّ للرد والاشتباك.



وقالت وزارة الدفاع لرويترز، بشكل منفصل إنّ هذه تدريبات اعتيادية وتجري كل ثلاثة أشهر.