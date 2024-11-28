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عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش السوريّ

أخبار دولية
2024-11-28 | 01:49
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عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش السوريّ
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عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش السوريّ

أطلق مسلّحون في آخر جيب للمعارضة، في شمال سوريا، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش السوريّ، وفق مصادر رويترز في الجيش السوريّ والمعارضة.

وأعلنوا أنّهم سيطروا على أراضٍ في أوّل تقدم من نوعه، منذ سنوات.
 
وقال مصدر في غرفة العمليات، التي يديرها تحالف من فصائل مسلحة - بقيادة هيئة تحرير الشام - إنّ الهجوم اجتاح ما لا يقل عن عشرة مواقع، تحت سيطرة قوات الرئيس السوريّ بشار الأسد في محافظة حلب في شمال غرب البلاد.
 
وتقدّم المسلحون وأصبحوا على مسافة عشرة كيلومترات تقريبًا، من مشارف مدينة حلب وعلى بعد بضعة كيلومترات من بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين، اللتين يوجد بهما حضور قويّ لـ"حزب الله".
 
وقال المصدر إنّهم هاجموا مطار النيرب، شرقي حلب، حيث تتمركز ميليشيات موالية لإيران.

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