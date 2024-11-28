إدارة بايدن تجهّز حزمة أسلحة لأوكرانيا

تجهّز إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن حزمة أسلحة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولان أميركيان.



وأتى ذلك في الوقت، الذي يسعى فيه الرئيس المنتهية ولايته إلى دعم حكومة كييف قبل أن يغادر منصبه في يناير كانون الثاني.



وحسب مسؤول تخطط إدارة بايدن لتوفير مجموعة متنوعة من الأسلحة المضادة للدبابات من المخزونات الأميركية لصد القوات الروسية المتقدمة.



وستشمل الأسلحة ألغامًا أرضية وطائرات مسيرة وصواريخ ستينجر وذخائر لأنظمة راجمات الصواريخ هيمارس.