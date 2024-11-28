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كييف: هجوم معاد ضخم يستهدف منشآت الطاقة
أخبار دولية
2024-11-28 | 02:03
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كييف: هجوم معاد ضخم يستهدف منشآت الطاقة
أعلنت كييف هجومًا معادًا ضخمًا يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية وذلك بعدما أصدر الجيش الأوكرانيّ إنذارًا جويًا إثر رصد صواريخ بالستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.
وكتبت وزارة الطاقة على فيسبوك: "مرة جديدة، يتعرض قطاع الطاقة لهجوم معاد ضخم، تنفذ هجمات على منشآت للطاقة في أنحاء أوكرانيا."
وأوضحت الشركة المشغلة للكهرباء عن "انقطاعات طارئة للتيار" وسيما عن كييف وأوديسا ودنيبرو.
وكان سلاح الجو الأوكرانيّ أفاد عبر تطبيق تلغرام أنّ حالة التأهب أُعلنت للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي.
وأشار إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا (جنوب) وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (شرق) وميكولايف (جنوب).
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