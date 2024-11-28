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ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

أخبار دولية
2024-11-28 | 02:07
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ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة
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ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب أنّ الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم وافقت، خلال محادثة هاتفية، على وقف الهجرة غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة.

وأكّدت بدورها، أنّ موقف بلادها ليس إغلاق الحدود.

وقال ترامب عبر "تروث سوشل"، منصّته للتواصل الاجتماعيّ: "لقد أجريتُ لتوّي محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة."

وأضاف: "المكسيك ستمنع الناس من الذهاب إلى حدودنا الجنوبية، بدءًا من الآن."
 

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