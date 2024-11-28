واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا لسدّ نقص العديد

دعت إدارة الرئيس الأميركيّ المنتهية ولايته جو بايدن، أوكرانيا إلى خفض الحدّ الأدنى لسنّ التعبئة العسكرية من 25 إلى 18 عامًا، لتعويض النقص في عديد قواتها المسلّحة في مواجهة التقدّم الميدانيّ للقوات الروسية.



وتأتي هذه الدعوة، قبل أسابيع قليلة من بدء ولاية الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب، الذي يرجّح أن يعتمد نهجًا مغايرًا لنهج إدارة بايدن الديموقراطية في مقاربة النزاع الحاليّ، عبر دفع كييف للتفاوض مع موسكو.