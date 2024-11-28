ثلاثة مواطنين صينيين ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة عادوا

عاد ثلاثة مواطنين صينيين - كانوا ضمن اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة - إلى بلادهم بصحة جيدة، وفق وزارة الخارجية الصينية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة صحافية دورية إنّ الصين ستواصل جهودها لإعادة الهاربين واستعادة المجرمين.وأضافت أنّ بكين تعارض دائمًا خلق "أجواء ترهيبية".