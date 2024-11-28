روسيا أعادت سبعة أطفال إلى أوكرانيا

أعادت روسيا سبعة أطفال إلى أوكرانيا، بعد جهود وساطة من قطر، وفق وكالة تاس الروسية للأنباء.



واضطلعت قطر بدور الوساطة عدة مرات بين روسيا وأوكرانيا، منذ بداية الحرب في مسعى لإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى بلادهم.