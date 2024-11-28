وزير الخارجية: إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما "تحقق أهدافها"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لديها مبرر" لإصدار مذكرتي اعتقال بحق زعيمين إسرائيليين وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي.



وقال ساعر لرويترز إن إسرائيل استأنفت القرار وإنه يشكل سابقة خطيرة.



وأكد أن إسرائيل ستنهي الحرب في غزة عندما "تحقق أهدافها" بإعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس والتأكد من عدم سيطرة الحركة على القطاع.



وقال إن إسرائيل لا تنوي السيطرة على الحياة المدنية في غزة وإنه يعتقد أن السلام "حتمي" لكن لا يمكن أن يرتكز على "أوهام".